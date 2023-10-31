وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السلوفينية سبل دعم الجهود لوقف تصعيد في غزة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون.

وذكر بيان لوزارة الخارجية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا، أن الأمير فيصل بن فرحان ثمّن خلال الاتصال، تأييد سلوفينيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

اقرأ أيضًا: اختبار المهندس العالمي فرانسيس كيري لتصميم الواحة الثقافية في العلا

وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.