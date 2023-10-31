بعد عودته للملاعب.. هل ينضم نوير لمنتخب ألمانيا؟

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لن يعود مباشرة إلى صفوف المنتخب الألماني بعد عودته إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الساق تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وذكرت مجلة "شبورت بيلد" أن جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني لا يعتزم استدعاء نوير للمباراتين الوديتين المقررتين أمام تركيا، في برلين، والنمسا، في فيينا، يومي 18 و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعاد نوير، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، إلى الملاعب من جديد عبر المشاركة في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على دارمشتاد 8 / صفر يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك بعد غياب دام 323 يوما بسبب كسر في الساق تعرض له خلال ممارسة التزلج.

وخلال فترة غياب نوير، تولى مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني حراسة مرمى المنتخب بشكل أساسي، وقال نوير لدى عودته إلى الملاعب إنه لا يفكر بشأن المنتخب في الوقت الحالي.

وقال نوير عقب مباراة بايرن يوم السبت الماضي :"أعتقد أن هذا أمر لا أتعامل معه الآن لأنني لعبت اليوم أول مباراة لي (بعد العودة)... أتطلع إلى المباريات المقبلة وسأقدم كل ما لدي مثلما أفعل دائما."

وعن منافسه تير شتيجن، قال نوير :"أعتقد أنه الحارس الأساسي بالتأكيد في الوقت الحالي."

ويتطلع نوير بلا شك إلى لعب دور الحارس الأساسي للمنتخب من جديد في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، ومن المتوقع أن يخوض منافسة شرسة مع تير شتيجن، ويواجه ناجلسمان صعوبة في اتخاذ القرار.

وشارك نوير آخر مرة مع المنتخب الألماني في المباراة أمام كوستاريكا في الأول من ديسمبر 2022، خلال منافسات كأس العالم في قطر.