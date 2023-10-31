رئيس الوزراء المصري: لن نسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابنا

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي من سيناء، بعد التقارير التي تفيد باعتزام قوات الاحتلال الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريًا إلى سيناء في مصر، أن تهديد بلاده ومحاولة النيل منها عبر التاريخ أتى من هذه المنطقة.

وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي، خلال زيارة إلى سيناء برفقة وفد مصري كبير، إن مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع، مشددًا على أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.

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وتابع في حديثه، أن مصر مستعدة لبذل ملايين الأرواح كيلا يقترب أحد من أي ذرة رمل بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية اتخذت قرارًا استراتيجيًا يتضمن تنمية سيناء بعد دحر الإرهاب، موضحًا أن الحكومة قررت تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعمير سيناء وإقامة مشروعات كبيرة فيها.