أزمة الكلاسيكو ليست الأولى.. 3 أمور تثير استياء جوندوجان في برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة غير سعيد بسبب بعض الأمور التي عاشها في النادي الكتالوني منذ الانضمام لصفوف الفريق مجانًا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

وخرج إلكاي جوندوجان بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 لينتقد زملائه في الفريق قائلا: "أريد أن أرى من اللاعبين الكثير من الغضب والشعور بخيبة الأمل بعد هذه المباريات المهمة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإنه من الناحية الرياضية كانت تلك المرة الأولى بعد الكلاسيكو التي يعرب فيها جوندوجان عن استيائه.

وأضافت أنه بالمجمل هذه لم تكن المرة الأولى التي يشعر فيها غاندوغان بخيبة أمل من برشلونة، لأنه بعد أيام قليلة من وصوله نقل عدم رضاه إلى النادي بسبب الشعور مع عائلته من قلة الاهتمام الذي تلقاه في أيامه الأولى في النادي، ونقل هذا بالفعل إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن جوندوجان عانى مع عائلته من السكن والنقل والإجراءات المختلفة، ليشعرون بأنهم مهجورين إلى حد ما، ولم يتردد في إحالة شكواه إلى النادي حيث كان يتوقع المزيد من الاهتمام، ليعتذر النادي عن ذلك الوضع في ذلك الوقت.

وبالمثل، فإن مقدار الوقت الذي استغرقه تسجيل جوندوجان في قائمة الفريق لدى الليجا لم يكن علامة على سلاسة العمل أيضًا.

وأثار جوندوجان الدهشة مرة أخرى بعد مغادرته صورة تذكارية للاعبي ولاعبات برشلونة خلال حفل الكرة الذهبية في فرنسا أمس الإثنين، وسط حضور خوان لابورتا رئيس النادي.

غير أن صاحب الـ33 عاما أدلى بتصريحات صحفية على هامش الحفل قال فيها: "أنا سعيد جدًا، أحقق حلم طفولتي باللعب لبرشلونة، آمل أن نتمكن من جلب المزيد من لاعبي برشلونة إلى هنا العام المقبل".