جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس في غزة

نشر المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن الجيش تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإٍسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال تلقى أمراً بالهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.

وتابع أدرعي: "سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم جيش الاحتلال التي تربينا عليه، وعلى رأسها الالتزام بتحقيق المهمة والسعي للانتصار. سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم. سنقضي على العدو الآثم".

#عاجل أمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة: ننطلق الآن لشن هجوم على حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. هدفنا واحد، الانتصار. مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار. سنقاتل بمهنية وبقوة مسترشدين بقيم… pic.twitter.com/C80PnCfH1a — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2023

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 23 على التوالي، وشهد قطاع غزة قصفًا عنيفًا طوال تلك المدة، وحصارًا مشددة، واستشهد أكثر من 8300 شهيدًا في غزة، وخلال الأيام الأخيرة، شرع جيش الاحتلال في عمليات توغل برية على الفصائل الفلسطينية.