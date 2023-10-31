الفصائل الفلسطينية تخوض معارك ضد قوات الاحتلال في عدة محاور

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، خوضها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مدينة غزة ومنطقة التوام والكرامة شمال غرب القطاع.

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وأضافت كتائب القسام عبر حسابها على "تلغرام"، أنها استهدفت قوة إسرائيلية "راجلة" قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي بقذائف الهاون، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفاد قائد ميداني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنهم تمكنوا من تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محاور شمال وجنوب مدينة غزة.

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فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل نسيم أبو عجينة، القيادي التابع لحركة حماس، في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي يوم أمس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة بأن أبو عجينة، وهو قائد كتيبة بيت لاهيا التابعة للواء الشمال الخاص بـ حماس، والمسؤول عن تطوير الطائرات من دون طيار والطائرات الشراعية التي استخدمتها حماس في الهجوم الذي شنته على عدد من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

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