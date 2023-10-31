يعود بعد التوقف.. الاتفاق يفقد ديمبلي أمام النصر

يغيب الفرنسي موسى ديمبلي مهاجم الاتفاق عن فريقه خلال مواجهة النصر مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأجرى موسى ديمبلي عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء سيغيب على إثرها عن المشاركة مع فريقه حتى شهر نوفمبر المقبل، ليفقد الاتفاق خدماته أيضا في مباراتي الرائد والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين

وسيعود ديمبلي للمشاركة مع الاتفاق بعد فترة التوقف الدولي المقبلة حيث سيكون متاحا أمام الاتحاد يوم 24 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان صاحب الـ27 عاما غاب أيضا عن مباراتي الاتفاق أمام الرياض والوحدة بسبب الإصابة.

وتألق ديمبلي بشكل لافت مع الاتفاق خلال الموسم الجاري، حيث سجل 7 أهداف في 8 مباريات مع الفريق، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر قائمة الهدافين برصيد 11 هدفًا، ويليه زميله البرازيلي تاليسكا والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال في المركزين الثاني والثالث بـ8 أهداف لكل منهما.

يُذكر أن الاتفاق تعاقد مع موسى ديمبلي من صفوف ليون الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بناء على طلب من المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعدما سبق أن مثّل أندية أتلتيكو مدريد، سيلتيك، وفولهام.