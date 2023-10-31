ميسي يتفوق على 4 دول بالكرة الذهبية الثامنة

توج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي مسيرته بالكرة الذهبية الثامنة كأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وحقق ليونيل ميسي تلك الجائزة بعد إنجازه بقيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب فرنسا.

وعزز ميسي بذلك رقمه القياسي كأكثر لاعب يفوز بالبالون دور بعد حصد الجائزة 8 مرات في الفترة من 2009 إلى 2023، وتحديدا في أعوام (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

ووسع صاحب الـ36 عاما الفارق مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الذي توج بالجائزة 5 مرات.

كما تفوق الأسطورة الأرجنتينية على أكثر 4 دول فازت بالكرة الذهبية، إذ فازت فرنسا وألمانيا وهولندا والبرتغال بالجائزة 7 مرات لكل منهم.

وتُوج 5 لاعبين فرنسيين بالجائزة يتصدرهم ميشيل بلاتيني الذي حصد الجائزة 3 مرات، بجانب زين الدين زيدان وريموند كوبا وجان بيير بابان ‏وكريم بنزيما بمرة واحدة لكل منهم.

وحصد 5 لاعبين ألمانيين الجائزة 7 مرات أيضا مثل فرنسا، وجاء في مقدمتهم فرانز بكنباور (1972 و1976) وكارل-هاينتس رومنيجه (1980 و1981)، بجانب جيرد مولر ولوتار ماتيوس وماتياس زامر بمرة واحدة لكل منهم.

ومن هولندا، فاز 3 لاعبين بالجائزة 7 مرات، إذ حصدها يوهان كرويف وماركو فان باستن 3 مرات، ورود خوليت (مرة واحدة).

فيما يتزعم كريستيانو قائمة البرتغاليين بـ5 كرات ذهبية، ويليه أوزيبيو ولويس فيجو (مرة واحدة).

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