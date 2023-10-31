الصحة العالمية: النزاع المسلح جعل من السودان أكبر أزمة للنازحين في العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تدهور الوضع الصحي في السودان بعد توقف أغلبية المرافق الطبية عن العمل في بؤر النزاع الساخنة، جراء استهدافها من قبل القوات المتصارعة، بجانب القيود المفروضة التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية ونقص الإمدادات الطبية والأدوية.

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وقال ممثل المنظمة في السودان، الدكتور سعيد عابد، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن النزاع المسلح في السودان منذ قرابة الـ7 أشهر أدى إلى نزوح ما يقرب من 6 ملايين شخص، الأمر الذي جعل من السودان أكبر أزمة للنازحين في العالم.

انهيار النظام الصحي في السودان

وأكد عابد، أن النظام الصحي في السودان وصل إلى نقطة الانهيار نتيجة انخفاض قدرات المرافق الصحية وتوقف أغلبها عن العمل، مشيرًا إلى تفشي أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، بجانب انتشار الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والملاريا في عدة ولايات، مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الوفاة.

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وبيّن ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، أن المنظمة تحققت حتى الآن من 60 هجمة على المرافق الصحية، أدت إلى مقتل 34 شخصًا وإصابة 38 آخرين، مشيرًا أن ما يصل إلى 80% من المرافق الطبية قد توقفت تمامًا عن العمل في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا.

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