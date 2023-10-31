تحالف استراتيجي بين “سبل” و”أبانا” و”بروسيد” لإطلاق شركة وطنية لشبكة محطات الطرود

أعلن عن تحالف استراتيجي بين مؤسسة البريد السعودي "سبل" و شركة مجموعة "أبانا"، وشركة "بروسيد " للخدمات اللوجستية والتابعة لشركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم الثلاثاء، حيث وقعت المؤسسة مع الشركتين اتفاقية شراكة لإطلاق "الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود".

وحضر مراسم التوقيع الذي أجري على هامش ملتقى الصحة العالمي المنعقد في الرياض حاليًا، رئيس البريد السعودي "سبل" المهندس آنف أبانمي.

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ووقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سبل" الدكتور فادي البحيران، والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة "أبانا" عمرو العمرو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الدواء فهد الفراج .

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى المساهمة في تطوير جودة عمليات التوصيل بالمملكة، والتوسع في تقديم خيارات متعددة لزيادة رضا العملاء من خلال خدمات الميل الأخير.

يشار إلى أن الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود " Parcelat" ستقدم خدمات تسليم واستلام الطرود بشكل مريح وآمن من خلال استخدام شبكة محطات طرود مدعومة بأحدث التقنيات، كما ستعمل على إنشاء شبكة محطات طرود للاستخدام من قبل شركات التوصيل العالمية والمحلية لتكون نقاط استلام وتسليم مؤتمتة لخدمة عملائها.