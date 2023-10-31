تقارير: النصر يجهز عرضًا لضم دي بروين

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر يجهز عرضا لضم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دي بروين أصبح قريبا من الانتقال إلى النصر في صيف العام المقبل.

ويعتبر دي بروين إحدى أهم الأوراق الرابحة لبيب جوارديولا، مدرب فريقه مانشستر سيتي، لكن اللاعب يعاني من إصابة في الوقت الحالي.

ويريد النصر أن يشرح للاعب البلجيكي خطته طويلة المدى ويجمعه مع كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت في الموسم المقبل 2024-2025.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ32 عاما رفقة "السيتيزنز" في صيف 2025، ما قد يدفع النادي لبيع عقده في الصيف المقبل لتجنب رحيله مجانا بعدها بعام.

يذكر أن دي بروين احتل المركز الرابع في تصنيف الكرة الذهبية لعام 2023، ومن غير المتوقع أن يشارك مع السيتي حتى العام الجديد.