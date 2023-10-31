الأخبار المحلية

الدفاع المدني يدعو للحيطة من هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية

31 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

دعا الدفاع المدني يدعو اليوم الثلاثاء إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع درجة الإنذار في المنطقة الشرقية إلى اللون الأحمر، بسبب هطول أمطار غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.