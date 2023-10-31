الدفاع المدني يدعو للحيطة من هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية

دعا الدفاع المدني يدعو اليوم الثلاثاء إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية.

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من #المنطقة_الشرقية .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/N4f8TVkCN6… pic.twitter.com/P11vyvSSji — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 31, 2023

وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع درجة الإنذار في المنطقة الشرقية إلى اللون الأحمر، بسبب هطول أمطار غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.