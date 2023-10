هل سخر كريستيانو رونالدو من الكرة الذهبية الثامنة لميسي؟

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر عن رأيه في الكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها غريمه الأرجنتيني ليو ميسي، ولكن بطريقة ساخرة ومقتضبة.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بصحيفة "آس" الإسباني، وجه الصحفي توماس رونسيرو انتقادات لاذعة لفوز ميسي بالجائزة ووصفه بأنه من الظلم تتويجه بالأفضل في العالم، وهو ما رد عليه رونالدو بتعليق ضاحك.

وفاجأ كريستيانو الجميع بتعليقه على المنشور بطريقة ساخرة، بوضع أربعة رموز تعبيرية ضاحكة، وهو ما تم تفسيره بالسخرية من حصول ميسي على الجائزة.

🗣️ Tomas Roncero (on 'El Chiringuito'):

"Hello friends, what everyone knew happened. They gave Messi the Ballon d'Or again... Congratulations Leo, congratulations champion" ⚽️

An ironic comment which seems to have made Cristiano Ronaldo laugh! 😬 pic.twitter.com/9SxaLpcheo

— BeSoccer (@besoccer_com) October 31, 2023