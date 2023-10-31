“هيئة العقار”: 36 مليار ريال حجم عمليات القطاع في المنطقة الشرقية حتى نهاية الربع الثالث

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الشرقية شهدتْ نموًا في مؤشراتها العقارية، حيث بلغ حجم العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ 36 مليار ريال.

وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب 28 ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ 5% لنفس الفترة من العام الماضي ؛ منها 45% للعقارات التجارية و 39% للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من 3.785 وسيطا عقاريا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا: تحالف استراتيجي بين “سبل” و”أبانا” و”بروسيد” لإطلاق شركة وطنية لشبكة محطات الطرود

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023م، أنَّ الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمه وحوكمته من خلال التشريعات العقارية.

وأوضح الحماد، أن ذلك عزز فاعلية القطاع ليكون قطاعًا مُساهِمًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغتْ مُساهمة الأنشطة العقارية فيه وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، وبلغتْ مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.

اقرأ أيضًا: الدفاع المدني يدعو للحيطة من هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الشرقية

وأوضح الحمَّاد خلال مشاركته في المعرض، أنَّ عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تجاوزت الـ 120 مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقاريه بلغ الـ 32 ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة.

وأشار إلى عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية قد تجاوز المليون ومائتي ألف عقد إيجار وهو ما يمثل 16% من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة، فيما تم اعتماد أكثر من 1200 كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك، وفيما يخص العقارات المفروزة جاءت المنطقة الشرقية من بين أعلى ثلاث مدن على مستوى المملكة بنحو 40 ألف وحدة مفروزة، وعزا هذا النمو في الأنشطة العقارية للمنطقة الشرقية إلى جاذبيتها للاستثمارات العقارية وما تحظى به من مقومات سياحية وتجارية وسكنية.