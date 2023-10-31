صعود الأسهم السعودية بأعلى وتيرة في نحو خمسة أشهر

صعدت الأسهم السعودية اليوم بأعلى وتيرة في نحو خمسة أشهر، لتقترب من مستوى 10700 نقطة، عقب سلسلة من التراجعات شهدها سوق الأسهم السعودية منذ يوليو الماضي، إذ وصل في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوى له.

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الصعود الحالي لسوق الأسهم السعودية جاء مدعومًا بصعود الأسهم القيادية الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام، متمثلة في أسهم أرامكو السعودية ومصرف الراجحي والبنك الأهلي، بجانب أسهم قطاعات التأمين، الاستثمار الصناعي والزراعة والصناعات الغذائية.

وشهدت جلسات السوق صعود سهم أرامكو السعودية بنحو 1.1 في المائة عند الإغلاق، فيما صعد سهم مصرف الراجحي 1.1 في المائة مسجلًا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق صوب أعلى مستوى في شهر.

وتجاوزت أعداد الأسهم الأكثر ارتفاعاً نظيرتها التي أغلقت على انخفاض بالتداول في السوق المالية، حيث اغلق 180 سهمًا على ارتفاع مقابل 89، في حين بقي 16 سهمًا دون تغيير.

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أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام منخفضا عند 3.36% أو 4.80 نقطة وتداول عند مستويات 138.00 عند الاغلاق، كما شهد سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية تراجعًا بمقدار 2.53% أو 7.60 نقطة عند سعر 292.40، أما سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق فقد أغلق على هبوط عند 2.50% أو 0.70 نقطة بسعر 27.30.

كما أغلق المؤشر العام "تاسي" مرتفعا 154 نقطة بنهاية التعاملات، أو ما يعادل 1.46% عند مستوى 10690 نقطة، مع استمرار صعود السيولة التي بلغت بنهاية التعاملات 6.3 مليار ريال الأعلى في نحو أسبوعين، بتداولاتت بلغت 215.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 437.5 ألف صفقة.

تأثير الأحداث الجيوسياسية على سوق الأسهم

أدى انخفاض مؤشر "إم إس سي آي" المجمع لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية إلى تمديد سلسلة الخسائر التي ينزفها منذ بداية هذا العام، وتجاوزها أكثر من 6%، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيلا المالية، حمد العليان ، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السوق السعودية شهدت التعرض للصدمة، بعد اندلاع حرب غزة، ثم استوعبت هذه الصدمة، لافتًا إلى أن السوق السعودية منحت خصومات للمستثمرين.

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وأنهى مؤشر السوق السعودية، خلال جلسة أمس الاثنين، على مكاسب بحوالي 0.5% وبقيم سيولة تجاوزت 4.5 مليار ريال، فيما ارتفع مؤشر "تاسي" ليصل إلى مستوى 10.535 ألف نقطة، مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مغلقًا عند أعلى مستوى له في 6 جلسات.

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