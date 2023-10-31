القبض على 5 أشخاص لارتكابهم حوادث سطو على منازل في الرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية و3 مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية.

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تمثلت الجرائم المنسوبة للمقبوض عليهم في السطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، والمتاجره بها.

وجرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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