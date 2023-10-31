أمانة تبوك تستعرض جاهزيتها لمواجهة خطر السيول في وادي أبو نشيفة

نشرت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات بوكالة الخدمات، اليوم الثلاثاء، مقطع مصور لعدد من المشاريع لمواجهة خطر السيول والأمطار الغزيرة في وادي أبو نشيفة.

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وخلال منشور عبر صفحتها على موقع "إكس"، أبرزت أمانة منطقة تبوك جاهزية المشروعات للتعامل مع السيول وحالات سقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوبها.

كانت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات بوكالة الخدمات، قد نفذت في يوليو الماضي، تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار الغزيرة في وادي أبو نشيفة، بمشاركة مديرية الدفاع المدني، والشؤون الصحية، والمرور، والهلال الأحمر بالمنطقة.

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نفذنا عددًا من مشاريع درء أخطار السيول، والتي ساهمت بعد توفيق الله وحفظه في درء أخطار السيول عن المدينة.

هنا #وادي_أبونشيفه أثناء جريانه جرَّاء الحالة المطرية الأخيرة.#أمطار_تبوك pic.twitter.com/gmFISh8KNY — أمانة منطقة تبوك (@tabukm) October 31, 2023

وأوضحت الأمانة أن الهدف الرئيسي للخطة هو ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

واستهدفت التجربة قياس مدى استعداد كافة الجهات المختصة، وتحسين الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ، وذلك من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة، حيث تضمنت التجربة تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة.

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