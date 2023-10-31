وزير الدفاع الأمريكي: إذا لم تتوقف الهجمات التي تستهدف الأمريكيين في الشرق الأوسط سنرد

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سترد إذا لم تتوقف الهجمات على قواته في الشرق الأوسط.

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وأضاف أوستن خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط سنرد".

وبالأمس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه في الفترة من 17 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل في العراق وتسع مرات في سوريا بالصواريخ والمسيرات ليصبح المجموع 23 هجوما، تزامنًا مع تصاعد التوترات في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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وأشارت الوزارة، إلى أن إجراءات حماية قوات الجيش الأمريكي الجديدة في الشرق الأوسط تشمل تعزيز الدوريات والحد من الوصول للمرافق الأمريكية وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية.

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