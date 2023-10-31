الطائف.. الهدا والشفا والتلفريك وجهات سياحية للزائرين

تعدّ الطائف من اهم وجهات السياحة في السعودية ، فهذه المدينة المُلقّبة بمدينة الورود تعكس تناغماً فريداً يجمع بين العديد من المعالم المتنوعة، لترضي بذلك أذواق جميع زائريها.

تقع الطائف في غرب المملكة العربية السعودية و يبلغ عدد سكُانها حوالي 1,750,00 نسمة وللطائف مكانة عظيمة في قُلوب السائحين، فكل من زارها استمتع بمشاهدة ما تزخر به من حدائق رائعة وأماكن ترفيهية مُتنوّعة وكذلك مسارح ثقافية.

وتُعد إطلالات الهدا والشفا في الطائف إحدى أبرز الوجهات السياحية في المحافظة، إذ تطل على كل من وادي نعمان وملكان وجبال مكة وشعابها.

ويزداد جمال مرتفعات الهدا والشفا وروعتها خلال موسمي الشتاء والربيع، وذلك عندما تتشكل السحب الشتوية التي تبدو وكأنها قريبة المنال، مما يجعل من قمم الجبال الشاهقة موقعاً سياحياً مفضلاً لدى الزوار ومحبي التصوير في التكوينات الطبيعية.

حديقة الردف الطائف

استطاعت حديقة الردف أن تحجز لنفسها مقعداً مهمّاً ضمن اجمل حدائق الطائف ، فالطبيعة الرائعة التي تتمتّع بها، والأنشطة الممتعة التي تُوفّرها، وغيرها الكثير من المميزات، سوف تدفعك لزيارتها واستكشاف كل هذا على أرض الواقع.

ولعل أولى الفُرص الشيّقة التي ستستمتع بها عند زيارة هذه الحديقة تتمثّل في التجوّل بين المساحات الخضراء الرحبة والاستمتاع بالجلوس على المقاعد المخصصة لذلك وتأمّل المناظر الجميلة الموجودة حولك من أشجارٍ ظليلة وبرك مائية.

حديقة الربيع الطائف

تُعد حدائق الطائف من أكثر المناطق الباعثة على الهدوء والراحة، وأفضل مثال عليها، حديقة الربيع فهي بمثابة مكان ممتاز لمن يُريد زيارة افضل حديقة في الطائف والتواصل مع الطبيعة، حيث المساحات الخضراء والأشجار الظليلة التي تدفع الزائر للتجوّل والاستمتاع بمنظرها ، وعادةً تُشعر هذه الحديقة زائريها بالانتعاش والتأهُب لإمضاء نهار فريد.

حديقة حيوانات الطائف

إن زيارة حديقة حيوانات الطائف هي الطريقة الأفضل والأكثر فائدة للتعرّف على جُزء مهم من هذا العالم وهو عالم الحيوانات الممتلئ بالغرائب لذلك هي افضل حدائق الطائف

وهذه الحديقة التي تُصنّف من اهم حدائق الطائف ، تُتيح لزائريها فرصة للتعرّف على حيوانات مُختلفة وتشمل هذه الحيوانات بعض الحيوانات البرية وعدد من الحيوانات المُفترسة وكذلك أنواع مختلفة من الطيور.

الهدا ترتفع 2000م عن سطح البحر

تعد الهدا هي المدخل الغربي لمحافظة الطائف عن طريق عقبة الكر، وتتميز باعتدال الحرارة وبجمال الطبيعة وترتفع عن سطح البحر حوالى 2000م، وتبعد عن الطائف حوالى 20 كم، وهي منطقة جبلية تكسوها الخضرة يربطها خط سريع مزدوج يؤدي إلى مكة المكرمة بطول 87 كم عبر جبال طريق كرا.

كما يوجد بها عدة منتزهات وملاهٍ وألعاب كهربائية يقصدها كثير من الزائرين والمصطافين من داخل المملكة وخارجها ودول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ مساحة مركز الهدا بحوالى 207كم2. وتمتاز منطقة الهدا بخصائصها السياحية المميزة لوقوعها على الحافة الغربية لمرتفعات الحجاز، وتطل بصورة مباشرة على سهول تهامة بارتفاع يزيد على ألفي متر فوق سطح البحر، وبذلك تتمتع بمناخ معتدل وطبيعة جبلية مميزة.

تلفريك الهدا

تجتذب عدّة اماكن اسياحية في الطائف وبالتحديد الوجهات الجبلية الكثير من الزوّار من مُحبي مشاهدة الإطلالات البانورامية الآسرة، ولهذا السبب يُقدم العديد من الناس على زيارة تلفريك الهدا الطائف

إذ أن زيارتهم لهذا التلفريك وركوب عربة التلفريك عبارة عن رحلة لا تُنسى يستمتعون خلالها بمناظر رائعة اثناء رحلتهم وصولاً الى قمة جبال الحجاز والاستمتاع ايضاً بالاطلالات المذهلة على مدينة الطائف.

قرية الشفا

من افضل الاماكن في الطائف تقع على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب مدينة الطائف وتشتهر بمناخها المعتدل، وطبيعتها الخضراء، وجبالها الشاهقة.

وتعتبر من الاماكن السياحية في الطائف السعودية الهامة التي تكسوها أشجار العرعر والبساتين الغناء التي تقوم بإنتاج أجود أنواع الخضار والفواكه.

ويتزايد إقبال الزوار على القرية في فصل الصيف بفضل طقسها المعتدل، ولكونها من أفضل مصايف المنطقة القريبة من مكة المكرمة.

سوق عكاظ

يعتبر سوق عكاظ من اهم اماكن سياحيه في الطائف يقع ضمن منطقة سهلية مسطحة خضراء محاطة بعدد من الجبال والأودية.

ويتميز السوق والمنطقة المحيطة به بالمناخ المعتدل، ويحظى باهتمامٍ خاص من العائلة المالكة للبلاد لما يمثله من عراقة الماضي بخصائص مستقبلية.

ويقدم سوق عكاظ جوائز مادية ضمن مسابقات الإبداع في الفنون، والشعر، والأدب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب الحرف والصناعات اليدوية.