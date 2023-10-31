الاتحاد يتجاوز الفيحاء ويصعد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حجز فريق الاتحاد، مقعدًا في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024)، بعد فوزه على الفيحاء بنتيجة (3-0).

أقيمت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن دور الـ16 من البطولة.

وقع المغربي عبدالرزاق حمد الله، على أول أهداف الاتحاد في الدقيقة الخامسة، بعد تلقيه تمريرة من البرازيلي رومارينيو، لينفرد بالحارس ستويكوفيتش، ويسدد الكرة في الشباك, ليعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 87.

في الدقيقة 90+4, اختتم الفرنسي كريم بنزيما أهداف المباراة، بعد مراوغة دفاع الفيحاء، وتسديد الكرة في الزاوية اليمنى.

بهذا الفوز أصبح الاتحاد سادس الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الأندية، الهلال، الفيصلي، الخليج، الشباب، التعاون.