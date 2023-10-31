كاراسكو يقود الشباب لربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

قاد لاعب فريق الشباب البلجيكي يانيك كاراسكو، فريقه إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن سجل هدفين حول بهما تأخر فريقه أمام الفتح إلى فوز 2-1.

أقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات دور الستة عشر.

سجل الفتح أولاً عن طريق لاعبه كريستيان تيو عند الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني.

نجح الشباب في التسجيل وتعديل النتيجة عن طريق اللاعب كاراسكو وذلك عند الدقيقة 60، قبل أن يسجل النجم البلجيكي مجدداً هدف التقدم والفوز في الأشواط الإضافية عند الدقيقة 115.

وانضم الشباب للفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الأندية، الهلال، الفيصلي، الخليج، التعاون والاتحاد.