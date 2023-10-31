التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية

دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية، التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, بتدمير حي سكني كامل مما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.

وجددت المنظمة في الوقت نفسه دعوتها الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم.