بانتظار الإعلان الرسمي.. ‫السعودية المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

كان "فيفا" قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة حتى 31 أكتوبر.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من الإعلان في 4 أكتوبر.

أستراليا تفتح الطريق

كان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قد قرر، الثلاثاء، عدم التقدّم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، مما يعزّز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث الكبير.

قال الاتحاد الأسترالي في بيان: "لقد بحثنا إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الحسبان، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034".

تتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان (أولمبياد 2032) الصيفي في مدينة بريزبين.

طموح السعودية لاستضافة "نسخة 2034"

كان "فيفا" قد دعا دول آسيا وأوقيانيا الى التقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتبارًا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

ويُعدّ طموح السعودية لاستضافة "نسخة 2034" أحدث خطوة في حملة لتحويل المملكة إلى قوة رياضية عالمية.

وكان فيفا قد منح حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا، كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا معًا مونديال السيدات هذا العام في نسخة عدّت ناجحة بشكل عام.