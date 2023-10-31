إنفانتينو يعلن إقامة كأس العالم 2034 في المملكة

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

كان "فيفا" قد أعلن في بيان الثلاثاء أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

كتب إنفانتينو عبر حسابه على "إنستغرام": "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عام 2026 في أميركا الشمالية".

أضاف: "بينما سيحتضن المغرب (إفريقيا) والبرتغال وإسبانيا (أوروبا) نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أميركا الجنوبية بأوروغواي والأرجنتين وباراغواي".

تابع: "في 2034 ستقام البطولة في آسيا وتحديدًا بالسعودية، نتحدث عن 10 دول و5 قارات تحتضن 3 نسخ من كأس العالم، هذا ما يجعل كرة القدم لعبة عالمية حقًا".

ختم: "تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالإجماع من قبل مجلس (فيفا) الذي يمثل الاتحاد القارية الستة، بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة، وشكرًا لمن شارك في هذا".

كان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قد أصدر اليوم، الثلاثاء، بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.