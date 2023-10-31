الدوسري: جائزة “الأفضل” ليست نهاية المطاف

أكد لاعب الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، إن العمل هو سر الوصول لتحقيق الأهداف والطموحات.

وتُوج الدوسري بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، الثلاثاء، بعد منافسة مع القطري المعز علي، والأسترالي ماثيو ليكي.

وقال نجم الهلال والمنتخب السعودي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الحفل الآسيوي في العاصمة القطرية الدوحة: "ثقتي بالله كبيرة، السنوات التي مضت هي التي منحتني الدافع لتحقيق الجائزة، فقد عملت على نفسي".

وأضاف: "لدي أهداف، فاللاعب المحترف لديه أهداف وأحلام يبحث عن تحقيقها، واليوم أحد أهدافي تحقق، وليس هذا نهاية المطاف، وسأعود يومًا من الأيام في هذا المكان".

وختم: "نهاية الموسم بإذن الله نحتفل مع جماهير الهلال بالألقاب، وعلى الصعيد الشخصي أكون حققت أرقامًا مثالية".