الصفدي: عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف الحرب على قطاع غزة

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً, اليوم, مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا.
وأكد الوزير الأردني ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد هذا العدوان الذي يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، منتقداً عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يطلب بوقف الحرب تنفيذاً لمسؤولياته.
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً, اليوم, مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.