أخبار دوليّة

الصفدي: عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف الحرب على قطاع غزة

31 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً, اليوم, مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، العدوان الإسرائيلي على مخيم ‎جباليا.
وأكد الوزير الأردني ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد هذا العدوان الذي يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، منتقداً عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يطلب بوقف الحرب تنفيذاً لمسؤولياته.