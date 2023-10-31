الصفدي: عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف الحرب على قطاع غزة

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً, اليوم, مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبحث الجانبان خلال الاتصال، العدوان الإسرائيلي على مخيم ‎جباليا.

وأكد الوزير الأردني ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد هذا العدوان الذي يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، منتقداً عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يطلب بوقف الحرب تنفيذاً لمسؤولياته.