المسحل: الاتحاد السعودي لكرة القدم ملتزم بتلبية متطلبات “الفيفا” لاستضافة كأس العالم 2034

قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحادًا كرويًا من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، معربًا عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبير لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن.

قال المسحل في تصريحات صحفية نشرها الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نبدأ اليوم فصلًا جديدًا من رحلة ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم".

أضاف"بدايةً.. أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحادًا كرويًّا من مختلف أنحاء العالم، على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال خطاب الترشح الرسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف الدول، تجعلنا أمام حافز كبير لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن -بمشيئة الله-".

تابع: "إنَّ ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034، يجسّد شغف السعوديين بكرة القدم، ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لنيل حق الاستضافة".

أردف: "جميع أفراد عائلة كرة القدم السعودية يبذلون قصارى جهدهم؛ لتحقيق حلم السعوديين والسعوديات، برؤية بطولة كأس العالم في المملكة لأول مرة، وهي دعوة مفتوحة لجميع شعوب العالم للاستمتاع والتفاعل مع الإرث الثقافي الأصيل والغني للمملكة، والاستمتاع بتجربة غير مسبوقة في مختلف مناطق وطننا الغالي".

أتم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "ختاماً.. نؤمن بقدرة كرة القدم الكبيرة على إلهام الأجيال القادمة، ونتطلع لأن تساهم بطولة كأس العالم 2034 في تطوير وتنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم".