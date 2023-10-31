مطالِبين بـ”إنقاذ أطفال غزة”.. أمريكيون يقاطعون كلمة وزير الخارجية بلينكن في الكونغرس

قطع متظاهرون الثلاثاء جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في الكونغرس ، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعا".

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة ، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف "أوقفوا إطلاق النار الآن". وصرخت إحدى المحتجات "أنقذوا أطفال غزة"،"عار عليكم جميعا". فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها "أوقفوا تمويل الإبادة".

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.