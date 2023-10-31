الأهلي يخسر من أبها بثنائية ويودع كأس خادم الحرمين الشريفين

خسر الأهلي من نظيره أبها بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

أقيم اللقاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم "الراقي" بالهدف الأول عن طريق النجم الجزائري رياض محرز من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من عمر الشوط الأول.

فيما جاءت ثنائية أبها عن طريق أحمد عبده جابر و كارل توكو في الدقيقتين 48، 67 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يودع فريق الأهلي منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.