جيرارد: الحكم اعترف أنه طرد “هزازي” بسبب ردة فعل لاعبي النصر

هاجم المدير الفني لفريق الاتفاق، ستيفن جيرارد، حكم مباراة فريقه ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

فاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد، الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأول بارك"، ضمن حسابات دور الـ16 للبطولة.

قال جيرارد في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر الاتفاق: "مباراة شهدت الكثير من الندية والحماس حتى اللحظات الأخيرة، لكن كان لحكم المباراة قرار في نتيجة المباراة".

أضاف: "مبروك للنصر يتمتعون بمدرب رائع ولاعبين رائعين، نتمنى لهم التوفيق".

تابع جيرارد: "ألعب كرة القدم على المستوى الاحترافي، منذ عام 1997 لم أر قرارات بالسوء الذي شاهدته اليوم".

واصل: "الحكم أخبر أحد المدربين عندنا أنه أشهر البطاقة الحمراء بسبب رد فعل لاعبين النصر وهذا شيء مقلق للغاية، لو هذه طريقة اتخاذ القرارات لتم طرد كل اللاعبين".

أكمل المدير الفني للاتفاق: "شاهدت آلاف المباريات وشاركت في ألف منها وهذا الخطأ لا توجد به أي خشونة.. في أي مكان في العالم يدعى ذلك خطأ تكتيكيًا ويستوجب فقط بطاقة صفراء".

أردف: "دائما نتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج لكننا دخلنا مباراة اليوم بدون خط هجوم ولدينا غيابات".

ختم جيرارد تصريحاته: "ديمبلي أجرى جراحة وسيغيب لعدة أسابيع، كوايسون أخبرنا أنه غير جاهز للعب اليوم".