الاتفاق يطلب تسجيلات حكام مباراة النصر

تقدّم نادي الاتفاق، الثلاثاء، بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية مباراة الفريق أمام نادي النصر في دور الـ16 من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد، الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأول بارك"، ضمن حسابات دور الستة عشر من البطولة.

تضمّن خطاب نادي الاتفاق الموجه للاتحاد السعودي طلبًا للإفصاح عن التسجيلات التي دارت بين حكم غرفة الفار وحكم الساحة في الحالة التي تضمنت طرد لاعب فريق الاتفاق علي هزازي.

وأكد مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحافي أن حكم الساحة تحدث لأحد مساعديه الفنيين بعد حالة الطرد، وأوضح أن الطرد نتيجة الضغوطات التي قام بها لاعبو النصر على حكم اللقاء.

وختم نادي الاتفاق البيان الإعلامي باعتذار للجماهير الاتفاقية على الخروج من البطولة، والذي وُصِف بأنه غير مستحق، وفق ما ذُكره في البيان.