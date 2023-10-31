المجتمع الدولي يدين ويستنكر استهداف مخيم جباليا في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن تصعيد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وأدان انتهاكات القانون الدولي جراء ما يحصل في هذه الحرب.

وأبدى غوتريتش في بيان له عن مخاوفه بشأن توسيع جيش الاحتلال للعمليات البرية والهجمات الجوية المكثفة على القطاع. مشدداً على ضرورة حماية المدنيين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني ودخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بلا قيود.

كما استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة التي قامت بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأفاد في بيان له اليوم، أن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات, جرائم وحشية وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويجب وقفها على الفور، لافتاً الانتباه إلى أن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.

ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العُزل، وتوفير الحماية الدولية لهم.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات, استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، مما تسبَّب في خسائر مروعة في الأرواح.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، حمايةً للمدنيين الأبرياء، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني.

كما دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط, بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال شرق قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 فلسطيني ما بين شهيد وجريح.

وقال أبو الغيط في بيان له اليوم، إن هذه الجريمة تُضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها، مستنكراً المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد الأمين العام للجامعة العربية، الدعوة لوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحاً أن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، وأن دخول المساعدات الإنسانية إليهم بشكلٍ فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية.