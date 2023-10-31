يايسله: أشعر بالصدمة.. وأطالب جماهير الأهلي بمواصلة الدعم

عبر المدير الفني للنادي الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، عن صدمته من خروج فريقه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب خسارته أمام أبها في دور الستة عشر بهدفين لهدف.

قال يايسله في المؤتمر الصحافي عقب انتهاء المباراة: "مواجهة كانت صعبة، منصدم من النتيجة النهائية، في الشوط الأول سيطرنا ولكن لم نصنع الكثير من الفرص، في الشوط الثاني لم نصنع الكفاية من الفرص رغم الطرد لديهم".

أضاف: "هدف أبها الأول للأسف لم ندافع بشكل جيد كفريق، وحصلوا على ضربة زاوية من لا شيء وبعد ذلك لم ندافع بشكل جيد كمنظومة".

تالع مدرب الأهلي: "كان هناك الكثير من الاستعجال ولا ألوم اللاعبين حيث كان هناك تباعد في الخطوط واستقبلنا هدف ثاني أيضا من لا شيء".

وعن عدم الاستفادة من النقص العددي بعد طرد لاعب أبها، قال: ".عندما حصلت حالة الطرد تمركزنا بشكل جيد، إيبانيز كان يصعد بشكل مستمر ولعبنا بثلاثي في الخلف، لكن لم نوفّق".

وفيما تغيير مركز اللاعب البرازيلي فيرمينو، قال: "وضع فيرمينو في مركز 10 هو معتاد عليه وسبق أن لعب في هذا المركز، ووضعنا فراس البريكان كمهاجم رئيسي لإنهاء المواجهة مبكرًا".

وأكمل: "لا أملك تحديثات حول إصابة كيسيه وآمل ألا تكون خطيرة وهو يتلقى العلاج اللازم، أتابع اللاعبين بشكل يومي واللاعبين جاهزين لأي مواجهة وليسوا بحاجة للراحة".

وعن صافرات الاستهجان من قبل جماهير الأهلي، علق يايسله: "أمر غير جيد، ولكني أتفهم غضب جمهور الأهلي وتحدثت كثيرًا عن دعمه الكبير، وأطالبهم بمواصلة الدعم".