وزير الحج والعمرة يزور مملكة البحرين لبحث التسهيلات المقدمة للمعتمرين

بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي الزيارة لبحث سبل التعاون المثمر بين الجانبين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من مواطنين ومقيمين بمملكة البحرين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على مزايا تأشيرة العمرة الإلكترونية للمقيمين، ومنصة "نسك" الرقمية وخدماتها المتعددة.

ويُنتظر أن يعقد عددًا من اللقاءات مع المسؤولين في مملكة البحرين، بجانب الالتقاء بمقدمي خدمات الحج والعمرة، لمناقشة آليات توعية المعتمرين والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من البحرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمثّل مملكة البحرين محطة جديدة في جولات التواصل الدُولي لوزير الحج والعمرة، حيث تهدف الجولة إلى تسليط الضوء على النقلة النوعية في الإجراءات والخدمات، والخطط المستقبلية لاستضافة المعتمرين والزوار بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".