المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، مساء الثلاثاء، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2 من ظهر الأربعاء وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وشهِدت منطقة الباحة، الثلاثاء، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبةٍ بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، الثلاثاء، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.