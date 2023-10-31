ميزات جديدة لـ”جوجل مابس” تعمل بالذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة (Google Maps) خلال الفترة المقبلة، تجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.

وأشارت، في بيان، إلى أن خاصية "إيمرسيف فيو فور روتس" (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر "جوجل آي/أو" في وقت سابق من العام الحالي، سيتم دمجها مع التصوير بالأقمار الاصطناعية.

وأوضحت الشركة أنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي تدمج مليارات صور "فيو ستريت" والصور الجوية، حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل.

ومن المقرر إطلاق خاصية "إيمرسيف فيو " خلال الأسبوع الحالي في عدد من المدن والعواصم لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي.أو.إس"، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المعني بموضوعات التكنولوجيا.

وإلى جانب "إيمرسيف فيو"، أطلقت "جوجل خاصية" أخرى هي "لينز إن مابس (عدسة على الخرائط)"، التي تساعد المستخدم على توجيه خدمة "جوجل مابس" باستخدام كاميرا الهاتف المحمولة، وستعرض هذه الخدمة معلومات للمساعدة في معرفة أقرب ماكينات الصراف الآلي والمطاعم والمقاهي، وسيتم توفيرها في 50 مدينة إضافية على مستوى العالم.