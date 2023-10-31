طيار سعودي يروي تفاصيل رحلة طيران مع الملك فيصل تعرضت لعطل أثناء تحليقها

سرد الكابتن طيار متقاعد جزاع الشمري الملقب بـ "طيار الملوك"، قصه رحلته مع الملك فيصل - رحمه الله - أثناء عمله في الخطوط الجوية السعودية خلال الستينات.

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وقال الشمري، خلال حواره عبر قناة العربية، السوم الثلاثاء، أنه قاد طائرة الملك فيصل - رحمه الله - عام 1965، بصحبة زميليه كابتن طيار نهار نصار وسام ديجلار، في رحلة من مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة رسمية، وعندما حلقت الطائرة فوق المحيط حدث عطل مفاجيء بالمحرك.

طيار سعودي يروي تفاصيل قصة رحلة طيران للملك فيصل تعرضت لعطل أثناء تحليقها في الجو

عبر:

⁦@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/cQS45I7rRZ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 31, 2023

وأضاف الطيار جزاع الشمري، أن البروتوكول الأمني المتبع في تلك الحالات هو الهبوط اضطراريًا في أقرب مطار، مشيرًا إلى أن أقرب مطار للطائرة كان في ليشبونة عاصمة البرتغال.

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وتابع الشمري: كابتن طيار نهار نصار أخبر الملك فيصل بالعطل، فقال له "يا نهار أنا ملك بالأرض وأنت ملك بالجو.. إفعل ما تراه صوابًا"، وبالفعل وصلت الطائرة بسلام إلى مطار ليشبونة.

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