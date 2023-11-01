“تعليم مكة”: تحويل الدراسة لمنصة “مدرستي” اليوم بالعاصمة المقدسة والجموم

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي" اليوم الأربعاء، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع.

#تعليم_مكة : بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم . pic.twitter.com/ak2MVZKoza — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) November 1, 2023

ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة، بسبب الأمطار الغزيرة التي يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواع رعدية.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، نبهت اليوم الأربعاء، مستخدمي الطرق في منطقة مكة المكرمة، من تبعات الظواهر الجوية جراء هطول أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية.