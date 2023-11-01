محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق للسعودية في تنظيم كأس العالم 2034

تمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التوفيق للمملكة العربية السعودية في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الثلاثاء، فوز المملكة العربية السعودية بحق تنظيم كأس العالم 2034، بعدما كانت صاحبة الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة المونديال عقب انسحاب أستراليا.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، تمنى فيها التوفيق في استضافة كأس العالم 2034.

وكتب الشيخ محمد بن زايد: "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034".

وأضاف: "بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".