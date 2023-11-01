وكيله يكشف.. هل يرحل محمد شريف عن الخليج؟

كشف سيد مصطفى، وكيل اللاعب المصري محمد شريف مهاجم الخليج، حقيقة موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق والعودة إلى الدوري المصري.

وارتبط محمد شريف بالعودة إلى الدوري المصري، حيث كان انتقل إلى صفوف الخليج قادما من الأهلي بطل أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

غير أن وكيل اللاعب نفى التقارير التي تشير إلى عودته إلى الأهلي، مؤكدا أن الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لضمه.

وقال سيد مصطفى في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": "عودة محمد شريف إلى الأهلي كلام عار من الصحة، ومحمد شريف قدم كل شيء مع الأهلي وفاز ببطولات عديدة، وحقق هداف الدوري".

وأضاف: "محمد شريف يريد عمل شيء لنفسه في الدوري السعودي مع نادي الخليج الذي كان يهتم به منذ عامين، وهو الآن يقدم أداء جيدا".

وأتم وكيل شريف قائلا: "نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم محمد شريف، كل ما في الأمر هو أن هناك وكيل تواصل معي وحاول معرفة إذا كان هناك إمكانية، ولكني أبلغته بأن الموضوع مغلق تماما".

يذكر أن محمد شريف (27 عاما) أحرز هدفا وصنع مثله في 11 مباراة لعبها مع الخليج في الدوري السعودي، حيث شارك في جميع مباريات الدوري السعودي بصفة أساسية.