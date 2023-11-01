“جاهز” تعلن إلغاء صفقة الاستحواذ على “ذا شيفز”

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" اليوم الأربعاء، عن إلغاء صفقة الاستحواذ على تطبيق "ذا شيفز"، وذلك بعد 11 شهر من الاتفاق بين الطرفين على الاستحواذ.

وأوضحت "جاهز" اليوم الأربعاء، في بيان على "تداول السعودية" أن المدة المحددة لاستيفاء شروط اتفاقية الشراء للاستحواذ على "ذا شفز إس بي في إل تي دي" وملحقي التمديد انتهت دون استيفاء شروط، واستكمال إجراءات منصوص عليها في اتفاقية الشراء، والتي تعد جوهرية وضرورية لإغلاق الصفقة.

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وقالت في بيانها، إنه لم يتم الوصول لاتفاق بخصوص تمديد مدة الاتفاقية لفترة إضافية، مبينة أن اتفاقية الشراء وملحقي التمديد منتهية دون استكمال عملية استحواذ شركة جاهز على 100% من رأس مال شركة ذا شيفز.

وكانت "جاهز" قامت بطلب تمديد الاتفاقية مرتين لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى 5 شهور اتفاقية الاستحواذ، خلال هذه الشهور انخفضت قيمة أسهم شركة جاهز مقابل ارتفاع قيمة شركة "ذا شيفز".

وفي 30 نوفمبر من عام 2022، أعلنت عن عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على 134.620 ألف سهم في شركة "ذا شيفز إس بي في إل تي دي" تمثل 100% من رأس مال شركة "ذا شفز".

وفي مايو عام 2023، أعلنت الشركة عن تمديد فترة اتفاقية الشراء حتى تاريخ 31 يوليو، ثم تم تمديدها في أغسطس الماضي حتى تاريخ 31 أكتوبر الماضي.