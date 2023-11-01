سلمان الفرج يبدأ التعافي من إصابته

بدأ سلمان الفرج قائد الهلال التعافي من الإصابة العضلية التي عانى منها بعد نهاية معسكر المنتخب السعودي الذي اختتم أخيرًا في البرتغال تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية مع الزعيم.

وتلقى سلمان الفرج تلقى خلال الأيام الماضية جلسات تأهيلية مكثفة ليبدأ يتعافى وفق البرنامج التأهيلي الذي وُضع له من قِبل الجهاز الطبي في النادي.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية، فإن صاحب الـ34 عاما بات يتقدم بشكل ملحوظ في العلاج، وينتظر أن يدخل التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، على أن تكون عودته بشكل تدريجي.

🔵 سلمان الفرج والضغط على العضلة 🔥👏🏼 - تدريبات وضغط على العضلة الخلفية منطقة الإصابة بتدريبات مباشرة باستخدام مطاط المقاومة والأوزان. - التمرين الأخير وزن 60 كيلو تقريبا🔥👏🏼

- يدل على عدم وجود أي ألم بتدريبات المقاومة الآن في المراحل المتقدمة قبل الجري بالملعب.#إصابة_ملاعب pic.twitter.com/qJfGE2ji2a — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) October 31, 2023

وكانت الفرج تعرض لتمزّق عضلي من الدرجة الثانية خلال مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مالي في المعسكر التحضيري، الذي جرى في البرتغال منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وفقد الهلال خدمات الفرج في ثلاث مباريات أمام الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي، والحزم ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك.

يذكر أن قائد الهلال يخضع حاليًّا لعقوبة انضباطية من الاتحاد القاري لمدة ثلاث مباريات، مضى منها مواجهة مومباي سيتي الهندي التي انتهت لصالح فريقه بسداسية نظيفة في دوري أبطال آسيا.