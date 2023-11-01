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سلمان الفرج يبدأ التعافي من إصابته

1 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

بدأ سلمان الفرج قائد الهلال التعافي من الإصابة العضلية التي عانى منها بعد نهاية معسكر المنتخب السعودي الذي اختتم أخيرًا في البرتغال تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية مع الزعيم.

وتلقى سلمان الفرج تلقى خلال الأيام الماضية جلسات تأهيلية مكثفة ليبدأ يتعافى وفق البرنامج التأهيلي الذي وُضع له من قِبل الجهاز الطبي في النادي.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية، فإن صاحب الـ34 عاما بات يتقدم بشكل ملحوظ في العلاج، وينتظر أن يدخل التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، على أن تكون عودته بشكل تدريجي.

وكانت الفرج تعرض لتمزّق عضلي من الدرجة الثانية خلال مباراة المنتخب السعودي الودية ضد مالي في المعسكر التحضيري، الذي جرى في البرتغال منتصف شهر أكتوبر الماضي.

وفقد الهلال خدمات الفرج في ثلاث مباريات أمام الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي، والحزم ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك.

يذكر أن قائد الهلال يخضع حاليًّا لعقوبة انضباطية من الاتحاد القاري لمدة ثلاث مباريات، مضى منها مواجهة مومباي سيتي الهندي التي انتهت لصالح فريقه بسداسية نظيفة في دوري أبطال آسيا.