“هيئة المحتوى” تضع 6 منتجات ضمن القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم الأربعاء النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.

وشملت القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية شاحنة ذات عادم للدخان و الورش المتنقلة وشاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة.

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وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في بيان لها، أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، حيث تأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

وأشارت إلى أن إصدار القائمة الإلزامية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ مشيرةً إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع.

تعلن الهيئة عن إدراج منتجات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.#المحتوى_المحلي pic.twitter.com/NTJC2SzDqh — هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (@LCGPA_SA) November 1, 2023

وأوضحت أن هناك 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال سعودي.

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية إلى تقديم طلبات إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.