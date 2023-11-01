المسحل: السعودية جاهزة لتنظيم كأس العالم صيفاً أو شتاءً

أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن السعودية ستكون جاهزة لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034، والتي تقام بعد 11 عاما من الآن.

وقال المسحل في تصريحات لوكالة فرانس برس نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "طبعاً نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".

وأضاف صاحب الـ49 عامًا: "هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدًا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء".

وأنهى المسحل قائلا: "نحطى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وهناك ثقة كبيرة جدا من المجتمع الدولي بعدما وصلنا تأييد من 130 اتحاد من كافة قارات العالم، وتحديدا قارة آسيا التي كانت أول من بادر لدعم ملف المملكة".

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم لعام 2026 ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، على أن تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.