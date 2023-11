كاف يكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، القوائم الأولية للمرشحين للحصول على عدد من جوائزه لعام 2023، والتي سيتم تقديمها خلال حفل ضخم بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر القادم.

وكشف كاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، حيث ضمت 20 لاعبا هم:

الخماسي المصري حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، ومصطفى فتحي، والثلاثي المغربي يوسف المطيع ويحيى جبران ويحيى عطية الله، والثلاثي الجزائري زين الدين بلعيد وأسامة بن بوط، وأيمن محيوس، والثنائي التونسي علي معلول، ومحمد علي بن رمضان، الثلاثي الجنوب أفريقي بيرسي تاو ورانجا تشيفافيرو ورونوين وليامز، والثنائي الكونغولي الديمقراطي ماكابي ليليبو وفيستون ماييلي، والناميبي بيتر تشالوليلي، والمالي دجيجوي ديارا.

Ladies and gentlemen, Your nominees for the Interclub Player of the Year (MEN) award are here! 🤩#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BntCywq73h — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

أما جائزة أفضل ناد بأفريقيا، فيتنافس عليها 10 أندية، يأتي في مقدمتها الأهلي المصري، حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا، بالإضافة إلى وصيفه الوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بلقبي النسخة الأخيرة من بطولتي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) والسوبر الأفريقي.

كما ضمت القائمة أيضا الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، وماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس من جنوب أفريقيا، وأسيك ميموزا الإيفواري، ويانج أفريكانز التنزاني.

The best of the best. 🔝 Your nominees for Club of the Year (MEN) award are here!#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dCsMG8rNae — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

ويتنافس منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2023 مع منتخبات السنغال (بطل أفريقيا) وغينيا بيساو وجامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.

ويمتلك المنتخب المغربي الحظوظ الأوفر للحصول على الجائزة، لاسيما عقب إنجازه التاريخي بالحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بقطر أواخر العام الماضي، حيث أصبح منتخب (أسود الأطلس) أول فريق أفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي في المونديال.

Your 🔟 nominees for National Team of the Year (MEN) award are in! 🌍 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/NGUlVIG93g — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

وأعلن كاف أيضا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء لهذا العام, والتي يتنافس عليها المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، والجزائري عبدالحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)، وأليو سيسيه (منتخب السنغال)، وبابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين).

وتواجد بالقائمة أيضا خوان أوبيانج (غينيا الاستوائية)، أمير عبده (منتخب موريتانيا)، باسيرو كاندي (منتتخب غينيا بيساو)، توم ساينتفيت (منتخب جامبيا)، تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق).

The masterminds behind it all. 🧠 Your nominees for Coach of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Ne4m583Rji — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا كل من المغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني والهلال السعودي)، والمصري محمد الشناوي (الأهلي)، والجزائري أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، والسنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي الإنجليزي، أهلي جدة السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز)، والسنغالي لاندينج بادجي (أم صلال القطري)، مواطنه باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي), والمالي دجيجي ديارا (يانج أفريكانز)، والمغربي يوسف المطيع (الوداد البيضاوي).

Your nominees for Goalkeeper of the Year (MEN) award are in! 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/oduoCRJL2O — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

وانضم لقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب كل من الثنائي المغربي عبدالصمد الزلزولي وبلال الخنوسي، والثنائي البوركيني دانجو واتارا وسوليماني أليو، والنيجيري جيفت أوربان، والغاني إيرنست نواماه، بالإضافة للرباعي السنغالي أمارا ضيوف، وبابي ديوب، وبابا أمادو دياللو، ولامين كامارا.