ضبط 18 مخالفًا لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، عن ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية النيجيرية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان لها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.