تقارير: جراحة نيمار في البرازيل عكس رغبة الهلال

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار نجم الهلال سيخضع لعملية جراحية، غدا الخميس، في بيلو هوريزونتي، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وأصيب نيمار مع منتخب البرازيل بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-0 أمام أوروجواي يوم 17 أكتوبر الماضي، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما كشفت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن جراحة نيمار ستقام في البرازيل بناء على طلب اللاعب الذي أراد أن يخضع لعملية جراحية على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار.

ومن المقرر إجراء العملية غدا الخميس، لكنها لا تزال في انتظار الموافقة النهائية من الهلال.

وأضافت الصحيفة أن الهلال يعتزم إجراء العملية الجراحية في باريس، ومع ذلك أراد نيمار مرة أخرى أن يخضع لها على يد رودريجو لاسمار.

وكان لاسمار مسؤولاً عن العملية الجراحية التي أجراها اللاعب البرازيلي عام 2018، لتصحيح كسر في قدمه اليمنى، وهو أحد الأطباء الثلاثة الذين أجروا العملية الجراحية في مارس من العام الجاري، إثر إصابة في أربطة الكاحل.

وأنهت "جلوبو سبورت" تقريرها بالإشارة إلى أن الوقت المتوقع لتعافي صاحب الـ31 عاما هو حوالي 10 أشهر، وعندما عاد إلى البرازيل من مونتيفيديو، قرر البقاء في البلاد في انتظار الجراحة.

يذكر أن نيمار نشر صورة له خلال الساعات الأخيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر فيها على ما يبدو أنه يستعد لإجراء العملية في الساعات المقبلة.