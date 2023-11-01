برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني

أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني"، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتنطلق النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، التي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً دولياً، وحضور نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من 120 دولة.

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ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام انعقاد أكثر من 35 جلسة حوارية تناقش مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني وتتركّز حول خمسة محاور رئيسة هي: استقرار الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والنمو في الفضاء السيبراني، والعقلية السيبرانية، والتطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.

انطلاق أعمال النسخة الثالثة

وخلال مراسم الحفل، عزف السلام الملكي السعودي، ثم ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة قال خلالها: "نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية، ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين يسرني أن أعلن انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض".

وأشار أمير الرياض، إلى أن نسخة هذا العام من المنتدى تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني" تأتي وعالمنا اليوم يعيش تطورات متسارعة في قطاع الأمن السيبراني، وهذه التطورات جعلت الحاجة ماسة لتعزيز التعاون ومضاعفة الجهود المشتركة للتعامل معها والاستفادة من الفرص التي تحملها؛ بما يحقق رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، يُعلن انطلاق أعمال النسخة الثالثة من #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2023، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون بما يحقق رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم. pic.twitter.com/UVbXAEzAwV — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) November 1, 2023

وأعرب عن ثقته، في تعظيم مخرجات المنتدى وتقديم خلاصة التجارب الدولية ذات الصلة بالموضوعات الحيوية والاستراتيجية في قطاع الأمن السيبراني بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يحفز على التقدم والابتكار، ويمكن النمو والازدهار لجميع شعوب العالم، بسبب الحضور من الخبرات الدولية وصناع القرار والمتخصصين من حول العالم.

الهيئة تثمن دعم القيادة لقطاع الأمن السيبراني

بدوره، قال ثمن محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الأمن السيبراني في المملكة.

وأشار في كلمة له، إلى أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يُعد منصة دولية يجتمع من خلالها الشركاء سنوياً؛ لبحث آفاق التعاون، وتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات، وتعظيم استغلال الفرص الواعدة في القطاع، بما يسهم في دعم النشاط الدولي نحو أمن سيبراني أكثر أماناً واستقراراً يخدم المجتمعات حول العالم.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني

ويمثل انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأكيداً على ريادة المملكة عالمياً في المجال، في ظل المكتسبات التي حققتها تجربة المملكة الرائدة في الأمن السيبراني محلياً وإقليمياً وعالمياً حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني نموذجاً ناجحاً ورائداً يُعترف به دولياً.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني منصةً عالميةً لصناع القرار والخبراء والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والاستراتيجية، ويهدف إلى فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الاستراتيجي.