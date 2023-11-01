“أرامكو” ترفع أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في نوفمبر

قال متعاملون مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، اليوم الأربعاء، رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في شهر نوفمبر الجاري، بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% مقارنة بالأسعار في شهر أكتوبر الماضي، موضحين أن ذلك يعود لارتفاع الطلب عليه.

وذكرت تقارير إعلامية، أن سعر البيع الرسمي لشركة أرامكو ارتفع لشهر نوفمبر للبروبان 10 دولارات إلى 610 دولارات للطن، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبوتان 5 دولارات إلى 620 دولارًا للطن.

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الجدير بالذكر أن غاز البترول المسال يستخدم بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى، فيما يعد البروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.