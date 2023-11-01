توعية وحلول مستدامة.. المملكة تتصدى لتزايد أعداد قرود البابون

لأكثر من 4 عقود تفاقمت مشكلة تزايد أعداد قرود البابون وانتشارها في المناطق العمرانية المأهولة، حيث تتجاوز أعدادها وفق حصر حديث للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 40 ألفا منتشرة في أكثر من 500 بؤرة بالمملكة.

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وتتمثل أضرار تزايد أعداد قرود البابون في مهاجمة السكان خاصة الأطفال، ونقل الأمراض والفيروسات، واقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة المحاصيل الزراعية، فضلًا عن الإضرار بالسياحة في المناطق المتضررة.

بدوره أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ إطلاق برنامج معالجة طموح في 2022 لمجابهة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون يتم تنفيذه مراحله حاليًا، وتمثل البرنامج في دراسة ميدانية لحصر الأعداد، ثم عمليات المعالجة المتكاملة، وصولًا لمرحلة استدامة الحلول.

واعتمد المركز حلولا جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة، وقياس مدى فاعليتها وتطبيقها في المملكة.

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وشملت الحلول المعتمدة ببرنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، وزيادة التوعية البيئية لتداعيات الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد بؤر انتشار قرود البابون، من خلال أعمال المسوحات الميدانية لحصر أعدادها في 504 مواقع، إضافة إلى تركيب أكثر من 300 لوحة إرشادية وتنفيذ 5 حملات توعوية وإنشاء تطبيق إلكتروني للبابون.

وفي هذا الصدد، قال أحمد البوق مدير عام الدراسات البرية ومستشار الرئيس التنفيذي بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن مشكلة تزايد أعداد البابون سببها البشر وعلاجها في يد البشر بالدرجة الأولى، وبالطبع تزامناً مع جملة من العلاجات الأخرى.

وبالتزامن مع البرنامج وزع المركز 30 فرقة من المتخصصين للقبض على أعداد كثيرة من قرود البابون باستخدام تقنيات حديثة، تمثلت في الرصد باستخدام الكاميرات، وكذلك الدوريات الميدانية، ومساعدة الأهالي بالمواقع المتضررة.

وفي المقابل يعول القائمون على المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في زيادة نسبة الوعي لدى الجمهور، والذي من شأنه تقليل الضرر الذي تسببه قرود البابون، بالتزامن مع إعلان السلطات في المملكة فرض غرامة مالية تقدر بـ500 ريال على من يطعم تلك القرود.

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وتعد قرود البابون من أكبر القرود في العالم، وتمتاز ببنيتها القوية، وتوجد منها 5 أنواع مختلفة: الزيتوني والأصفر والتشاكما وغينيا والمقدسة.

ويبلغ متوسط عمر قرد البابون 30 عاما في البرية، ويتميز بأنفه الذي يشبه أنف الكلب، وفكين قويين، وأسنان حادة تساعده في الدفاع عن نفسه في حالات الخطر.

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